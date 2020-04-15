Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии. Со следующей недели откроют магазины, а с мая — школы

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главами федеральных земель представила план по выходу страны из карантина, сообщает агентство Reuters. Ограничения было решено ослабить в основном для представителей малого и среднего бизнеса.

Со следующей недели с соблюдением мер гигиены и социальной дистанции начнут работу магазины площадью до 800 кв. м., книжные, автодилеры и веломагазины. Если к новой встрече канцлера с премьерами земель 30 апреля эпидемиологическая ситуация останется стабильной, то с 4 мая откроются также школы и парикмахерские.

Говорить же о полном снятии ограничительных мер, по словам Меркель, можно будет только к концу августа. Они включают в себя запреты на религиозные собрания, массовые мероприятия, работу ресторанов и кинотеатров.

Несмотря на большое число заражений COVID-19, порядка 130 тысяч случаев, доля погибших в Германии в разы ниже, чем в других пострадавших странах Европы — около 2,5% (3,5 тысячи летальных исходов).

Согласно интерактивной карте Tagesspiel, большая часть случаев сосредоточена на юго-западе страны, тогда так в землях на территории бывшего ГДР всего по нескольку тысяч заболевших. Ранее в апреле ослабили каратин в Дании, Италии и Испании, где последние недели наблюдался спад заболевших. Франция же продлила его до середины мая.