На Байконуре запуск ракет-носителей «Протон-М» вновь отложили из-за дефектных деталей

Запуск двух спутников связи «Экспресс», которые должны были доставить с Байконура на геостационарную орбиту ракеты «Протон-М», вновь отложили — в этот раз уже на неопределенный срок. Об этом сообщили в компании-разработчике спутников.

Сами спутники, которые будут использоваться для обеспечения связи в России и странах СНГ, доставили на космодром в конце февраля, и планировали запустить в марте, однако тогда дату перенесли на конец мая для ремонта «Протонов» (по данным СМИ, там выявили проблемы с болтами во внутреннем крепеже).

Это должен был быть первый запуск ракеты этого типа в 2020 году. Дефектные детали обнаружили тогда и в ракете, которая предназначалась для запуска научной миссии ExoMars-2020 к Марсу в июле. Ее к этому времени успеют починить, заверяли в Центре им. Хруничева Роскосмоса, который не первый год сталкивается с проблемами контроля качества. Из-за этого на дополнительные инспекции до 2022 года госкорпорация потратит порядка 450 миллионов рублей.