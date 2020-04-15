В Вязьме в закрытом на карантин доме престарелых скончался 74-летний постоялец с COVID-19

В городе Вязьма Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов, где из-за вспышки коронавируса ввели карантин, скончался первый заболевший. Всего коронавирус подтвердился там уже у 83 постояльцев и сотрудников.

В областном оперативном штабе по коронавирусу рассказали Интерфаксу, что считают причиной смерти 74-летнего мужчины, у которого был выявлен COVID-19, сердечно-сосудистую недостаточность: «Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно».

Первым там заражение 10 апреля обнаружили у заведующего отделением милосердия, который до этого встречался с вернувшимися из-за границы знакомыми. Вскоре симптомы коронавируса проявились у других сотрудников и ряда постояльцев (всего в интернате находились около 250 человек, а также еще несколько десятков сотрудников). Помимо самого интерната, карантин также ввели во всей Вязьме.