Московские власти отказались от закупки гранитных бордюров на 16 миллиардов рублей

Московске власти не будут проводить тендеры на закупку гранитных бордюров на общую сумму в 16,06 миллиарда рублей, сообщили «Медузе» в мэрии. Рекордный размер закупок источники издания ранее объясняли тем, что в условиях кризиса бордюры закупаются впрок на три года вперед.

Помимо этого, заммэра по вопросам имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов также объявил сегодня о том, что город откажется от закупок для благоустройства города на 13 миллиардов рублей: «Сейчас совсем другие приоритеты. Благоустройство города, кроме аварийных работ и дезинфекции улиц, было приостановлено с 11 апреля».

Имел ли Ефимов в виду именно закупки бордюров, в его аппарате «Медузе» еще не уточнили. В карточке на сайте госзакупок по-прежнему говорится о том, что тендер «проводится». «Мы впервые объявили закупку бордюров — бетонных и гранитных — сразу на три года. Сейчас мировой экономический кризис, цены будут повышаться, а мы фиксируем их на уровне 2020 года», — говорил источник издания в мэрии.

Сумма контракта на закупку бетонных бордюров, как обращала внимание «Медуза», в этом году также оказалась в три раза больше, чем в предыдущие годы — порядка 3,2 миллиарда рублей. Однако в рамках этого конкурса в конце марта был объявлен победитель, а как уточнил Ефимов 15 апреля, все обязательства по уже заключенным госконтрактам будут исполнены. Бордюры будет поставлять компания доверенного лица мэра Сергея Собянина на выборах, который строит больницу для зараженных коронавирусом в Новой Москве.