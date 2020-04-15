Мэрия Москвы запустит программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки для городского бизнеса, предполагающий, в частности, программу льготного кредитования. Об этом говорится сайте мэра столицы.

По ранее взятым кредитам малым и средним бизнесом власти Москвы возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым займам на финансирование текущей деятельности субсидирование ставки составит до 8%.

«Для участия в кредитной программе Правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы», — уточнил Собянин.

Крупнейшим оператором кредитной программы станет «Сбербанк», который предварительно согласился предоставить отсрочку на шесть месяцев по уплате основной суммы долга. В мэрии обещают подготовить аналогичные проекты и с другими банками.

В новый пакет антикризисных мер столичные власти также включили отсрочку до 31 декабря по уплате авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Ее получат около 300 организаций, среди которых кинотеатры, центры дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Ранее московские власти анонсировали выделение 25 млрд рублей на поддержку городского бизнеса. Уже принятые два пакета мер среди прочего включают в себя освобождение некоторых организаций от арендной платы и налоговую отсрочку. Кроме того, сегодня президент Владимир Путин пообещал малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат.