Информационный центр по коронавирусу возглавил врач, называвший нулевым шанс заражения в России

Главный врач Городской клинической больницы № 71 в Москве и телеведущий Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра по коронавирусу. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе.

Среди его обязанностей будет информирование населения о вирусной угрозе, о работе российских эпидемиологов и ученых, о методах профилактики и лечения инфекции. Также Мясников займется борьбой с фейковыми новостями о коронавирусе.

В феврале Мясников в своем телеграм-канале заявил, что шанс заразиться коронавирусом в России «равен ноль целых и ноль в периоде». В марте он прогнозировал спад эпидемии к середине апреля и называл коронавирус сезонным явлением, но позже признал свою ошибку.

На прошлой неделе невысокий уровень смертности в России врач назвал «русским чудом». «Все говорят о "Германском чуде" и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн», — писал он в телеграме.

Врач часто выступает в качестве гостя на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он также известен как ведущий медицинской рубрики в передаче Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио «Вести FM» и пятничного выпуска программы «О самом главном» на «Россия-1».

О назначении Мясникова первой сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники. Издание напоминает, что доктор был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра столицы, а сейчас также возглавляет комиссию по здравоохранению, вопросам демографии и социальной политике в общественной палате Москвы.