В Алматы СМИ не внесли в базу организаций, которые могут работать при действующем из-за коронавируса режиме ЧП

В Алматы журналисты рассказали, что не могут зарегистрироваться в специальной базе для осуществления своей деятельности при режиме ЧП, введенном из-за коронавируса. Об этом сообщает издание NUR.kz.

Старая база перестанет действовать в ночь с 15 на 16 апреля. Однако при подаче заявки для внесения в новую базу на сайте infoalmaty.kz, журналистам многих изданий высвечивается сообщение о том, что их вид деятельности не входит в список разрешенных оперштабом.

Главный редактор «Новой газеты-Казахстан» Александр Краснер уточнил «Новой газете», что ряду других предприятий, в том числе строительным магазинам и магазинам запчастей, работать разрешили. По его словам, в предыдущей базе СМИ были, журналисты могли работать при наличии редзадания и удостоверения.

«Почему [СМИ не включили в новую базу] – никто не знает», – сказал Краснер. Он добавил, что раньше журналисту было достаточно предъявить удостоверение и редзадание правоохранителям для того, чтобы перемещаться по городу в рабочих целях. Оперативного ответа по поводу сложившейся ситуации у министра информации и общественного развития Казахстана «Новой газете» получить не удалось.

В Казахстане зафиксировано 1290 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались. Режим ЧП в стране из-за пандемии коронавируса продлили до 1 мая.