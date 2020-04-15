ФСБ отчиталась о задержании в Крыму российской военнослужащей, завербованной украинской разведкой

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму российскую военнослужащую, завербованную украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017-2018 годах она передавала представителям украинской разведки сведения, составляющие гостайну. Также был задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже по заданию Киева. В пресс-службе отмечают, что их деятельность также была направлена на «организацию и совершение диверсионно-террористических актов» и вербовку российских граждан.

ФСБ считает, что обоих завербовал полковник украинской военной разведки Олег Ахмедов. Против задержанных возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже. Гражданина Украины отправили в СИЗО, а военнослужащей назначили домашний арест из-за наличия двух несовершеннолетних детей.