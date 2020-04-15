Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат в апреле и мае.

Объем выделенных средств будет рассчитываться из численности работников предприятий — исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника. Направить заявку на помощь можно будет с 1 мая, а поддержка за апрель поступит 18 мая. Президент заявил, что не меньше 75% кредитов на выплату зарплат будет обеспечено гарантиями ВЭБ.

Он призвал членов кабмина добавить в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

Также президент предложил направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Он подчеркнул, что доходы некоторых субъектов «сейчас по разным причинам просели», при этом именно на регионы приходится большая нагрузка по поддержке экономики и граждан. Еще более 23 миллиардов президент поручил выделить на поддержку авиакомпаний.

На совещании Путин затронул и тему системообразующих компаний. Он поручил правительству доработать их список «на основе внятных, четких, объективных критериев». Включить в него глава государства распорядился исключительно важные для экономики страны организации.

Он предлагает выдавать системообразующим предприятиям льготные кредиты на пополнение оборотных средств, необходимых для закупки комплектующих и выплаты авансов поставщикам. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством по ключевой ставке Банка России (на 6% ниже текущей рыночной ставки), а половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина России.