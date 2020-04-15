«Народ ломанулся в интернет со страшной силой». В Минкомсвязи сообщили о росте аудитории сайтов СМИ на 100 млн человек

Аудитория сайтов СМИ в марте выросла на 100 миллионов человек, а число читателей интернет-ресурсов региональных газет увеличилось до двух раз. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», — цитирует его Интерфакс.

По словам Волина, такой рост числа пользователей произошел, потому что человек, который раньше заходил на один ресурс за определенной новостью, теперь смотрит все имеющиеся у него источники информации.

Кроме того, в Минкомсвязи наблюдают активный переход региональных бумажных газет на интернет-сервисы. Их владельцы отмечают рост трафика на 50-60%, а в некоторых случаях он увеличился в несколько раз.

Волин объясняет рост популярности онлайн-СМИ тем, что уже в марте люди стали меньше выходить на улицу. Также, по его мнению, из-за нынешней ситуации с коронавирусом граждане все чаще ищут актуальную информацию.

При этом количество пользователей развлекательных ресурсов, несмотря на увеличение трафика, растет незначительно. В Минкомсвязи это связывают с тем, что проводить больше времени на таких сервисах стали, в основном, прежние пользователи.