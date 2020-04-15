Торговым сетям придется потратить 1,4 млрд рублей на утилизацию нераспроданных продуктов 

Ритейтерам, которые закупили слишком много скоропортящихся продуктов на волне ажиотажного спроса из-за пандемии, придется их утилизировать. На это может понадобиться около 1,4 миллиарда рублей, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

После введения первых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса и объявления нерабочих дней россияне массово отправились за покупками. Тогда же Минсельхоз поручил ритейлерам заполнить склады с расчетом на два месяца. Однако после резкого скачка продаж спрос упал, трафик в магазинах снизился на 30%.

Теперь сетям, которые и так недополучат выгоду из-за нераспроданных товаров и падения выручки, придется еще дополнительно заплатить за утилизацию продуктов, среди которых закупленные впрок хлеб, яйца, молоко, мясо, овощи и фрукты.

«Сети столкнулись с тем, что продукцию с коротким сроком годности, закупленную для покрытия повышенного спроса, приходится списывать. Это серьезные внеплановые расходы, которые сети понесли дополнительно к остальным, связанным с ухудшением социально-экономической обстановки и распространением коронавирусной инфекции», — рассказали ТАСС в АКОРТ.

Представители ритейла хотели бы бесплатно раздать еду с истекающим сроком годности, однако пока что это потребует слишком больших затрат. Продукты дешевле утилизировать, так как при передаче товаров на благотворительность бизнесу приходится платить НДС и налог на прибыль.

На фоне пандемии почти все предприниматели столкнулись с проблемами: из-за ограничительных мер многим из них пришлось приостановить работу, что привело к падению доходов. При этом обязательства перед поставщиками, арендодателями, кредиторами и сотрудниками у них остались. Сказалось на бизнесе и снижение покупательской способности россиян.