В Москве впервые оштрафовали владелицу салона красоты, не прекратившего работу во время режима самоизоляции

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей владелицу салона красоты в центре города Дарью Молокину за продолжение работы во время режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В постановлении суда указано, что речь идет о салоне «NAILON studio» на Ямской улице, где оказывают парикмахерские и маникюрные услуги, а также делают макияж. На Молокину составили протокол о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3). На заседание суда она не приходила и отказалась комментировать ситуацию агентству.

На прошлой неделе жительница Нижнего Новгорода заболела коронавирусом после посещения косметолога, работавшей на дому. Клиентка также заразила еще несколько человек, с которыми контактировала после этого.

13 апреля в столице впервые оштрафовали индивидуального предпринимателя, а также компании знакомых. Бизнесмену, который «контактно» продавал еду на перроне Савеловского вокзала, назначили штраф в 50 тысяч рублей, а каждому троих москвичей — по 15 тысяч.