Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы из-за коронавируса

Российские ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за риска распространения коронавируса, передает ТАСС.

Письмо к президенту подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — сказано в обращении.

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе парада Победы, однако представитель Минобороны Игорь Конашенков в разговоре с «Комсомольской правдой» отрицал это. Он говорил, что «все идет по плану», а со всеми участниками парада проводят профилактические меры, например, у каждого измеряют температуру по три раза в день.

С обращением к властям по поводу предстоящего парада Победы уже выступал и оргкомитет мероприятия: его члены из соображений безопасности просили не приглашать на празднование людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.