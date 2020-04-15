Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение самоизоляции, зафиксированное камерой наблюдения. Она утверждает, что на видео был другой человек

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции (ч. 2 ст. 6.3 КоАП), зафиксированное камерой наблюдения. Об этом сообщает местное издание «Sakhalin.Info».

Женщина рассказала, что вместе с мужем и детьми прилетела в Южно-Сахалинск из Томска 5 апреля. В аэропорту их сфотографировали для системы «Безопасный город», которая отслеживает нарушителей режима самоизоляции. По словам собеседницы издания, после этого они не покидали квартиру.

11 апреля к женщине пришел полицейский с протоколом об административном правонарушении и заявил, что камера наблюдения тем утром зафиксировала на улице вдали от ее дома человека, схожего с ней на 61%. Она утверждает, что на фото была другая девушка.

«И сам полицейский даже говорит: "Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа". Но 61 процент схожести, а как он сказал, выставлен порог 50, и всех, кто после 50, они косят под одну гребенку», — цитирует ее издание.

Женщина просила перенести заседание суда, чтобы лично прийти него, а также ходатайствовала о приобщении к делу своих фотографий с разных ракурсов. Однако суд отклонил все просьбы и назначил ей штраф. Решение она собирается обжаловать.