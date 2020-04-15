Бизнес-омбудсмен: большинство предпринимателей получили отказ по беспроцентным кредитам на зарплату

В 80% случаев банки отклоняют заявки бизнеса на получение беспроцентных кредитов на выплату зарплат своим сотрудникам. Об этом ТАСС рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Этот проект [кредитования под 0% на зарплату] не работает, можно сказать. Неэффективно работает — это слишком мягко», — заявил он, уточнив, что это выяснилось после того, как его аппарат устроил банкам «контрольную закупку» в 29 регионах.

По данным Титова, у половины российских компаний спрос упал на 50%, у трети предприятий он обвалился на 90% и более из-за ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса. Выручка упала, но при этом обязательства перед поставщиками, арендодателями и сотрудниками у бизнеса остались.

Ранее президент объявил о дополнительных мерах поддержки экономики: малому бизнесу предоставили налоговые каникулы (это не коснулось НДС) и снизили в два раза страховые платежи. Также первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал, что банки будут выдавать предпринимателям неотложные кредиты с нулевой процентной ставкой на выплату зарплат сотрудникам.