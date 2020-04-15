ДНР приостановила выдачу российских паспортов из-за коронавируса

С 13 апреля выезд жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Ростовскую область для получения российских паспортов временно приостановлен. Об этом сообщает администрация главы непризнанной республики.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — говорится в сообщении.

Власти ДНР обещают возобновить процесс после нормализации эпидситуации в регионе.

Напомним, с лета 2019 года в Ростовской области открыты четыре пункта выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины, не подконтрольных официальному Киеву. Для этого на территории республики централизованно ведется сбор документов для получения паспорта, после чего жителей республик централизованно привозят в Ростовскую область для личного получения документа.

С 18 марта Россия ввела запрет на въезд иностранных граждан на свою территорию, оставив исключение для отдельных категорий работников сферы международных перевозок, сотрудников диппредставительств и жителей ДНР-ЛНР, имеющих постоянную регистрацию на территории непризнанных республик. По данным российской стороны, на начало 2020 года российские паспорта получило порядка 225 тысяч жителей ЛНР-ДНР. Ожидается, что до конца года этот показатель вырастет до 800 тысяч человек.

По данным минздрава ДНР на 14 апреля, в республике зарегистрировано 22 случая заражение COVID-19. Под наблюдением в условиях стационара находится 224 человека, в режиме самоизоляции — 8711 человек.

В Луганской народной республике пока о приостановке выдачи паспортов не сообщают. По данным на 14 апреля там зарегистрировано всего 14 заразившихся новым коронавирусом. Для борьбы с эпидемией в республиках введен ряд ограничений: закрыты торговые центры, спорт-клубы, школьники переведены на дистанционное обучение. Так же в Луганской народной республике с 23.00 до 04.00 действует комендантский час, который власти периодически отменяют. Накануне глава республики Леонид Пасечник заявил, что не будет его отменять на Пасху, чтобы не допускать собрания людей в храмах.