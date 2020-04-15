На пожилого омича составили протокол о нарушении режима самоизоляции после того, как он приехал в суд по повестке

В Омске полицейские заставили 75-летнего председателя Комитета по правам человека Валентина Кузнецова нарушить режим самоизоляции, чтобы оштрафовать его за пикет. Об этом корреспонденту «Новой газеты» сам правозащитник.

Двое сотрудников полиции остановили Кузнецова, когда тот рано утром отправился выбрасывать мусор. Правозащитнику сообщили, что в Центральный райотдел поступил сигнал о проведенном им двумя днями ранее пикете у здания Заксобрания и предложили пройти в отделение.

Пенсионеру, живущему на окраине города, пришлось поехать с ними в опорный пункт № 10 Центрального округа, расположенный в нескольких десятках километрах от его дома. Там он провел три часа, после чего ему выдали на руки протокол, составленный за «нарушение режима самоизоляции».

«Я им объяснил, почему оказался 13 апреля у Законодательного собрания: в тот день меня вызвали повесткой в областной суд – для рассмотрения административного дела о митинге, прошедшем еще в январе – против «геноцида детей – инвалидов», — рассказал Кузнецов.

Он пояснил, что после посещения суда он оказался неподалеку здания регионального парламента и решил провести там одиночный пикет. Полицейские вменили пенсионеру «нарушение самоизоляции» за пройденное расстояние от суда до Заксобрания. Теперь ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Кузнецов отметил, что все контактировавшие с ним полицейские были без масок, а после получения на руки протокола ему пришлось самостоятельно добираться до дома на общественном транспорте. «Хорошо, что оказалась мелочь в карманах. Пересаживался на маршрутки: в одной из них народу было битком, некоторые граждане выражали недовольство тем, что я, будучи в таком возрасте — явно старше пенсионного, еду без маски», — рассказал пенсионер.