В Мурманской области на пациентов с подозрением на COVID-19 наденут электронные браслеты

Губернатор Мурманской области выделил полтора миллиона рублей на покупку электронных браслетов для пациентов, находящихся на самоизоляции. Текст соответствующего постановления имеется в распоряжении «Новой газеты».

Согласно документу, деньги предназначены для «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима самоизоляции на дому». В постановлении также говорится, что фиксировать устройства слежения на пациентах будут сотрудники областного Минздрава.

Судя по тексту постановления и выделенной сумме, браслеты наденут не на всех жителей области, а лишь на тех, кому домашняя самоизоляция предписана в связи с подозрением на коронавирус. Оперативных комментариев от пресс-службы областного правительства «Новой» получить не удалось.

Сейчас в Мурманской области, по данным регионального штаба, 268 подтвержденных случаев заболевания, один человек умер. Цифровые технологии для контроля за местонахождением больных с подтвердившимся коронавирусом пока использует только Москва, где заработала система «Социальный мониторинг». Некоторым из тех, кому предписано соблюдать карантин, передали смартфоны с предустановленным приложением, которое отправит сигнал в столичный оперштаб в случае выхода человека с COVID-19 из дома.