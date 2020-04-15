Во Владимирской области запретили продавать алкоголь после семи часов вечера из-за пандемии 

Власти Владимирской области решили ограничить на время пандемии коронавируса продажу алкоголя. Соответсвующее постановление администрации Владимирской области опубликовано на интернет-портале правовой информации.&

Теперь жители Владимирской области не смогут запастись алкоголем после семи часов вечера. Ждать начала продаж придется до следующего утра — они будут открываться в 10 часов. Такие ограничения будут действовать вплоть до отмены режима повышенной готовности, который был объявлен в регионе в середине марта. Сейчас на территории области зафиксировано 100 случаев заражения COVID-19, три человека с инфекцией умерли.

С начала распространения коронавируса в России исследователи начали фиксировать рост продаж алкоголя в крупнейших российских торговых сетях. По данным исследовательской компании Nielsen, россияне предпочитают крепкие напитки: в основном, в период самоизоляции выросли продажи водки, а вот темпы роста продаж игристых вин начали снижаться.

Ранее некоторые регионы также решить ограничить на своей территории потребление алкоголя. Например, в Крыму, Липецкой и Оренбургской областях власти запретили работать магазинам, продававшим разливное пиво, а власти Забайкалья ввели полный запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса.