В России за сутки выявили больше трех тысяч заболевших COVID-19

В России за последние сутки выявили 3388 новых заражений коронавирусом, по стране число случаев увеличилось до 24,5 тысяч человек. От вызванных заболеванием осложнений скончались уже почти 200 человек, сообщает оперативный штаб правительства.

Больше половины, 1778 новых случаев, подтвердились в Москве, где под наблюдением врачей остаются порядка 13,5 тысяч пациентов. На столицу приходится и каждый второй летальный случай — всего их в официальной статистике уже 106.

Заболевших к настоящему моменту обнаружили уже почти во всех российских регионах: диагнозы впервые поставили в Чукотском и Ненецком автономных округах, последним остается только Алтайский край. Резкий прирост более чем вдвое, на 137 человек, произошел в Мурманской области: почти всех новых инфицированных нашли в поселке под Мурманском среди сотрудников подрядчиков «Новатэка».

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