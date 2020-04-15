В Южной Корее на выборах проголосовали больше половины избирателей вопреки коронавирусу

В Южной Корее на парламентских выборах проголосовали уже 56,5% избирателей — больше 24 из 44 миллионов человек. Несмотря на пандемию коронавируса, явка оказалась почти на 11% выше, чем на предыдущих выборах к этому времени, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные избиркомов к 15 часам (09:00 мск).

Избиратели в масках и одноразовых перчатках стоят в очереди перед участками в метре друг от друга. На входе у них проверяют температуру, и всех, у кого она больше 37,5 градусов по Цельсию, отправляют голосовать в специальные кабины. Избирателей на карантине пустят на участки уже после их официального закрытия в 18:00. Предварительные данные о явке, как отмечает Yonhap, также уже включают в себя проголосовавших досрочно (около 26% избирателей).

Всего в стране к настоящему моменту в Корее выявили больше 10,5 тысяч заболевших коронавирусом: после резкой вспышки в феврале рост там замедлился, от осложнений скончались 225 человек. В России, где случаев заражений уже вдвое больше, из-за этого перенесли запланированное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию. В Польше не стали откладывать майские президентские выборы и, несмотря на критику оппозиции, разрешили голосовать по почте.