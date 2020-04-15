В мире число заболевших коронавирусом превысило два миллиона человек. Скончались больше 128 тысяч

По всему миру коронавирус подтвердился уже у более двух миллионов человек, говорится в статистике университета Джона Хопкинса. С начала вспышки в конце декабря от вызванных COVID-19 осложнений скончались уже более 128 тысяч человек.

Лидерами по числу выявленных случаев остаются Соединенные Штаты, на которые приходится почти треть заболевших — более 600 тысяч человек. Следом за ними со 177 и 162 тысячами идут Италия и Испания, где больше всего в мире летальных исходов (21 тысяча и 18 тысяч соответственно). В России к 15 апреля число заболевших превысило 24 тысячи человек, скончались 198 человек, из которых больше половины в Москве.

В США за сутки скончались 2228 человек, это стало рекордным числом умерших в стране. В Италии и Испании же в течение двух недель наблюдается спад числа жертв (накануне в обеих странах умерли в среднем около 500 пациентов). Там уменьшается и число людей в палатах интенсивной терапии.

Президент Дональд Трамп обвинил в рекордной вспышке в Штатах Всемирную организацию здравоохранения, которая распространяла якобя недостоверную информацию о коронавирусе, представленную Китаем, а также объявил о прекращении финансирования организации. В апреле американские СМИ со ссылкой на отчет разведки также утверждали, что Китай резко занизил официальную статистику. Там это отрицали.