онлайн
Заражено — 1 999 994 (в РФ — 21 102), смертей — 126 753. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Власти запретили жителям Кузбасса выезжать за пределы региона
Жители Кемеровской области не смогут выехать из региона пока там действует режим повышенной готовности. Это следует из распоряжения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, опубликованного на официальном портале регионального правительства.
Запрет предполагает и исключения: покинуть регион можно будет, если человек отправляется на похороны или на лечение. Те, кто захочет въехать на территорию Кузбасса, в обязательном порядке должны будут две недели находиться дома, соблюдая режим самоизоляции.
Кроме того, Цивилев запретил гулять в парках и скверах, а также проводить массовые религиозные обряды и церемонии. Как уточняет пресс-служба регионального правительства храмы в области пока не закрывают, однако верующим рекомендовали ограничить их посещение.
На сегодняшний день у 15 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус, трое из них уже выздоровели. Всего, по официальным данным, в России уже больше 20 тысяч заболевших, более 170 человек с COVID-19 скончались.