На въездах в Москву из-за проверок пропусков образовались пробки. На входах в метро очереди

На въездах в Москву образовались пробки из-за начавшихся 15 апреля проверок сотрудниками ГИБДД электронных пропусков у водителей. По данным «Яндекс.Карт», самые большие заторы к 8:30 мск на востоке у Люберец и Балашихи и на юге на Варшавском шоссе и Липецкой улице.

Пробки на въезд в город появились и на других крупных магистралях: на Каширском, Можайском, Щелковском, Ярославском шоссе, на улице Свободы, проспекте Маршала Жукова и других. Внутри города пробок практически нет, сервис оценивает общее состояние дорог в 3-4 балла.

Пользователи соцсетей также жалуются на большие очереди на вход в метро: у каждого пассажира у рамок проверяют пропуск полицейские. Согласно их сообщениям, ожидание доходит до получаса, а в очередях не соблюдается рекомендованная дистанция в полтора метра. За день до этого несколько десятков вестибюлей закрыли из-за снижения пассажиропотока.

Проблема в том что все эти указы и законы выдумывают люди которые не ездят в Метро каждый день, и не понимают как это все будет в реальной жизни работать. На бумаге красиво😆Главное приложение шлёпнуть, рабочую группу организовать, Селектор, карандашиком по папочке постучать pic.twitter.com/tVr5vnc05Q — Aivar Krumins (@kartapuza) April 15, 2020

Проверка пропусков в метро уже привела к интересным результатами. pic.twitter.com/2RpeCMOLlS — Александр (@955_alex) April 15, 2020