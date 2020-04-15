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На въездах в Москву из-за проверок пропусков образовались пробки. На входах в метро очереди

Общество

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На въездах в Москву образовались пробки из-за начавшихся 15 апреля проверок сотрудниками ГИБДД электронных пропусков у водителей. По данным «Яндекс.Карт», самые большие заторы к 8:30 мск на востоке у Люберец и Балашихи и на юге на Варшавском шоссе и Липецкой улице.

Пробки на въезд в город появились и на других крупных магистралях: на Каширском, Можайском, Щелковском, Ярославском шоссе, на улице Свободы, проспекте Маршала Жукова и других. Внутри города пробок практически нет, сервис оценивает общее состояние дорог в 3-4 балла.

Пользователи соцсетей также жалуются на большие очереди на вход в метро: у каждого пассажира у рамок проверяют пропуск полицейские. Согласно их сообщениям, ожидание доходит до получаса, а в очередях не соблюдается рекомендованная дистанция в полтора метра. За день до этого несколько десятков вестибюлей закрыли из-за снижения пассажиропотока.

 

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Теги:
пробки, метро, самоизоляция, спецпропуска, москва, коронавирус, va
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