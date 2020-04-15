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На въездах в Москву из-за проверок пропусков образовались пробки. На входах в метро очереди
На въездах в Москву образовались пробки из-за начавшихся 15 апреля проверок сотрудниками ГИБДД электронных пропусков у водителей. По данным «Яндекс.Карт», самые большие заторы к 8:30 мск на востоке у Люберец и Балашихи и на юге на Варшавском шоссе и Липецкой улице.
Пробки на въезд в город появились и на других крупных магистралях: на Каширском, Можайском, Щелковском, Ярославском шоссе, на улице Свободы, проспекте Маршала Жукова и других. Внутри города пробок практически нет, сервис оценивает общее состояние дорог в 3-4 балла.
Пользователи соцсетей также жалуются на большие очереди на вход в метро: у каждого пассажира у рамок проверяют пропуск полицейские. Согласно их сообщениям, ожидание доходит до получаса, а в очередях не соблюдается рекомендованная дистанция в полтора метра. За день до этого несколько десятков вестибюлей закрыли из-за снижения пассажиропотока.
Проблема в том что все эти указы и законы выдумывают люди которые не ездят в Метро каждый день, и не понимают как это все будет в реальной жизни работать. На бумаге красиво😆Главное приложение шлёпнуть, рабочую группу организовать, Селектор, карандашиком по папочке постучать pic.twitter.com/tVr5vnc05Q— Aivar Krumins (@kartapuza) April 15, 2020
Проверка пропусков в метро уже привела к интересным результатами. pic.twitter.com/2RpeCMOLlS— Александр (@955_alex) April 15, 2020
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020
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