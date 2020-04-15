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Заражено — 1 999 994 (в РФ — 21 102), смертей — 126 753. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Что произошло за ночь 15 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Число погибших от коронавируса в Москве превысило 100 человек. За последние сутки в столичных инфекционных стационарах от осложнений умерли 11 человек, самому молодому пациенту из них было 48 лет. По стране же жертв уже больше двухсот человек.
- От коронавируса вылечился главный врач Коммунарки Денис Проценко. Руководитель столичной базы для лечения пациентов с коронавирусом сообщил, что два его последних анализа были отрицательными. О его заражении стало известно в конце марта после визита президента Владимира Путина; Проценко с коронавирусом в легкой форме продолжал работу на самоизоляции из своего кабинета.
- В Москве и Подмосковье начал действовать запрет на поездки без электронного пропуска. За его отсутствие будут штрафовать как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. На въездах в город, в местах дислоцирования нарядов ГИБДД, которые проверяют пропуска у каждого водителя, уже появляются заторы: по данным «Яндекс.Карт», самые заметные — на востоке у Люберец и Балашихи и на юге на Симферопольском шоссе и Видновской эстакаде. На входах в метро очереди.
- Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения из-за ее действий по пандемии коронавируса. Она распространяла представленную Китаем недостоверную информацию о коронавирусе, что привело к вспышке в Штатам, настаивает президент страны. Ранее он грозил остановить взносы и в другие международные организации, но не делал этого.
- Россия планирует до 20 апреля совершить рейсы по вывозу граждан из семи стран — Вьетнама, Израиля, Индии, Индонезии, ОАЭ, Таиланда и Турции. Этой ночью с 276 пассажирами вылетел и рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка. На нем вернутся четверо школьников, находившихся в США по программам обмена. Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что они находились там без ведома властей, и называла это «вскрывшейся аферой» Вашингтона.
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Теги:проценко, коронавирус, америка, сша, va
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