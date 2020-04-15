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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса 

Общество

 

Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке, куда госпитализируют заразившихся COVID-19, вылечился от коронавируса. Об этом медик рассказал на своей странице в фейсбуке.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — сообщил он.

COVID-19 у врача выявили в последний день марта, в течение двух недель он оставался в больнице в самоизоляции. Все это время он продолжал ежедневно публиковать сводки о состоянии здоровья пациентов своей больницы и дистанционно руководил работой медучреждения. 

За неделю до этого Проценко лично встречался с президентом России Владимиром Путиным и общался с ним без маски. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Путин регулярно тестируется на коронавирус и у него «все нормально». 

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Теги:
sn, коммунарка , врачи, коронавирус
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