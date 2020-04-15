Трамп решил временно прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за коронавируса 

США временно перестанут финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Об этом, как передает Reuters, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер обвинил ВОЗ в том, что она не справилась со своей главной задачей в период пандемии и распространяла недостоверную информацию о коронавирусе, предоставленную Китаем. По словам Трампа, если бы у США были более точные данные, стране удалось бы быстрее справиться с эпидемией и избежать такого количества жертв.

«Если бы ВОЗ выполнила свою работу и привлекла бы медицинских экспертов в Китай, чтобы объективно оценить ситуацию на месте и заявить о недостаточной прозрачности официальной информации, вспышку можно было бы сдержать», — уточнил американский президент, добавив, что экспертов организации должна была насторожить разница между официальными данными и цифрами из Уханя, где была зафиксирована первая вспышка заболевания.

Это не первый случай, когда Трамп угрожает прекратить выделять деньги международным организациям. Так, в 2017 году он заявил о сокращении финансирования ряда агентств ООН и других международных институтов.

Доля США в финансировании ВОЗ была самой большой по сравнению с другими странами: в 2019 году организация получила от Штатов 400 миллионов долларов — примерно 15% от всего бюджета организации. По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявили уже более 600 тысяч случаев заражения COVID-19, а число жертв превысило 25 тысяч.