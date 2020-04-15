На стройке «Новатэка» под Мурманском за сутки коронавирусом заболели 125 человек 

Под Мурманском в поселке Белокаменка COVID-19 за сутки обнаружили у 125 человек. Все они работники подрядных организаций «Новатэка», который строит там центр крупнотоннажных морских сооружений.

Ранее там же заболел еще 81 рабочий. Таким образом, согласно информации оперштаба, сейчас в Белокаменке 206 инфицированных. Там работает мобильный госпиталь МЧС, в поселении введён режим ЧС. При этом работы на стройке не останавливаются.

Рабочие, связавшиеся с «Новой», говорят, что масок и перчаток им не выдали, в наличие только санитайзеры. Режим социальной дистанции не соблюдается.

На стройке одновременно живут и работают от 9 до 11 тысяч вахтовиков из разных регионов России, Беларуси, Турции.

Впервые COVID-19 на стройке был выявлен 6 апреля.