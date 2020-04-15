Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 100 человек

Число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве увеличилось на 11 человек. Об этом сообщает оперштаб. Таким образом, в столице за все время пандемии скончались 106 человек.

Умершим пациентам было от 48 до 86 лет, у них были сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. У диагностировали хронический бронхит.

В столице, по последним данным оперштаба, зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения COVID-19, 1086 человек выздоровели. В столице с 15 апреля для граждан вводится режим спецпропусков для поездок на общественном и личном транспорте. Помимо этого, выходить из дома можно в случае крайней необходимости — за продуктами, в аптеку, для обращения за экстренной медпомощью, чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное на расстоянии не более 100 метров от дома.