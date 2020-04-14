Экс-сотрудник Минфина создал интерактивную карту для компаний, которые терпят бедствие из-за пандемии

Компании, оказавшиеся в трудном положении на фоне пандемии коронавируса могут заявить о своей проблеме и попросить о помощи, отметив свой бизнес на карте. Об этом «Новой» рассказал координатор проекта и бывший сотрудник Минфина Данил Махницкий.

Скришот карты для бизнеса, который терпит бедствие

«Этот проект — логичное развитие ранее запущенной мной петиции об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса. Та петиция собрала уже больше 270 тысяч подписей в поддержку и показала крайнюю ознабоченность общественности этой ситуацией. […] Я решил не оставлять петицию без продолжения и поэтому решил, что переложить ее на географическую плоскость», — пояснил он.

Авторы проекта призывают представителей малого и среднего предпринимательства, которые терпят крах из-за ограничительных мер, не молчать о своих проблемах. На фоне пандемии многим предприятиям пришлось временно приостановить свою работу, выручка упала. При этом обязательства перед поставщиками, арендодателями и сотрудниками у бизнеса остались.

Предприниматели уже начали добавлять свои компании на карту. Многие жалуются на необходимость платить за аренду при полном падении выручки, некоторые сообщают о том, что им придется уволить персонал. Судя по карте, бедствие терпят более тысячи предприятий, более 8,5 тысяч человек под угрозой увольнения.