Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на день памяти жертв теракта в Беслане

Депутаты Госдумы одобрили перенос даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, который в России установлен как день памяти жертв теракта в Беслане. О принятых поправках к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Пытаясь объяснить необходимость таких изменений, авторы законопроекта сослались на указ президиума Верховного Совета СССР, подписанный еще в 1945 году. Этот документ устанавливал 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества, хотя Япония подписала акт о капитуляции на американском линкоре «Миссури» именно 2 числа. После выходной 3 сентября отменили.

По мнению законодателей, перенос даты позволит укрепить исторические основы, патриотические традиции и сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне, следует из пояснительной записки к проекту закона.

Однако новый день воинской славы теперь будет совпадать с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечать его в эту дату решили в 2005 году, спустя год после событий в Беслане, когда террористы с 1 по 3 сентября удерживали больше тысячи заложников в школе.