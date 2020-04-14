МИД: уехавшие на учебу в США российские школьники оказались «в сложном положении»

Министерство иностранных дел сделало демарши Госдепартаменту и посольству США в Москве из-за ситуации с российскими старшеклассниками, выехавшими за рубеж без ведома властей. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В МИДе обвинили США в том, что они не поставили в известность российские власти о программе обмена, в рамках которой школьники из Москвы и регионов отправились за океан за новыми знаниями. Теперь они оказались в сложной ситуации из-за пандемии: программы свернули, а несовершеннолетних, по словам официального представителя российской дипломатии, принимающие семьи просто «выставили за дверь».

«Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что ранее из-за организационных проблем Россия приостановила участие школьников в программе обмена FLEX, позволяющей детям за счет Госдепартамента целый год жить в американской принимающей семье и получать образование. «В Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась», — уточнила она. По данным МИДа, в США сейчас находится около 70 таких школьников, дипломаты пытаются с ними связаться и отправить домой.

Как передает агентство РИА Новости, к этим программам для школьников Госдепартамент США не имеет отношения: никакой финансовой поддержки организатором обмена он не оказывал.