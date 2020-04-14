Генпрокуратура попросила проверить включение «Фонбет» в список системообразующих компаний

Генеральная прокуратура попросила чиновников из министерства экономического развития проверить, каким образом букмекерская компания «Фонбет» попала в проект перечня системообразующих компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Предприятия, попавшие в такой список, имеют приоритетное право на получение господдержки, если у них возникнут трудности, связанные с пандемией коронавируса или с резким снижением цен на нефть. Генпрокуратура поручила Минэкономразвития разобраться, по каким критериям букмекерская контора была признана жизненно важной и оказалась на одной строке с агропромышленными комплексами, производителями лекарств и заводами.

Спустя несколько часов после запроса надзорного ведомства стало известно, что Минэкономразвития исключило сферу игорной деятельности из новых критериев отбора. В министерстве пояснили, что букмекерская компания попала в список на основании предложений ФНС по критериям 2015 года, ее оценивали по объему годовой выручки и налоговым отчислениям.

В Минэкономразвития добавили, что 10 апреля список скорректировали, его будут рассматривать 17 апреля на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. В списке фигурируют еще 645 предприятий.