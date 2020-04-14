Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 1 964 825 (в РФ — 21 102), смертей — 123 676. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Генпрокуратура попросила проверить включение «Фонбет» в список системообразующих компаний

Общество

 

Генеральная прокуратура попросила чиновников из министерства экономического развития проверить, каким образом букмекерская компания «Фонбет» попала в проект перечня системообразующих компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. 

Предприятия, попавшие в такой список, имеют приоритетное право на получение господдержки, если у них возникнут трудности, связанные с пандемией коронавируса или с резким снижением цен на нефть. Генпрокуратура поручила Минэкономразвития разобраться, по каким критериям букмекерская контора была признана жизненно важной и оказалась на одной строке с агропромышленными комплексами, производителями лекарств и заводами. 

Спустя несколько часов после запроса надзорного ведомства стало известно, что Минэкономразвития исключило сферу игорной деятельности из новых критериев отбора. В министерстве пояснили, что букмекерская компания попала в список на основании предложений ФНС по критериям 2015 года, ее оценивали по объему годовой выручки и налоговым отчислениям. 

В Минэкономразвития добавили, что 10 апреля список скорректировали, его будут рассматривать 17 апреля на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. В списке фигурируют еще 645 предприятий. 

Теги:
sn, генпрокуратура, минэкономразвития, букмекеры
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera