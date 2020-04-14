Глава Минюста: бунт в ангарской колонии «срежиссировали извне», а правозащитников — «проплатили»

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что произошедший 10 апреля бунт в ангарской исправительной колонии №15 «срежиссировали извне» противники нового руководства иркутского УФСИН. Эти же люди, по его словам, заплатили правозащитникам, которые добиваются расследования избиения заключенных.

«[Нового начальника иркутского УФСИН] назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, — сказал Чуйченко в интервью "Российской газете". — Есть информация о том, что

данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых правозащитников, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа».

Бунт в ИК-15 начался 9 апреля после того, как один из заключенных заявил об избиении сотрудником колонии и порезал вены. То же в знак протеста сделали еще несколько десятков осужденных. Во ФСИН утверждали, что один из осужденных напал на сотрудника колонии, отказавшись от проведения личного обыска.

Правозащитники рассказывали о жестком подавлении бунта спецназом и как минимум одной жертве. Еще девять человек, по их данным, перевели в тюремную больницу — в том числе одного с компрессионным переломом позвоночника. 13 апреля представители крупнейших правозащитных организаций по всей стране опубликовали открытое письмо с требованием провести открытое расследование произошедшего во время бунта. «Русь сидящая» просила вмешаться в ситуацию спецдокладчиков ООН.