МВФ оценил в 5,5% глубину падения российского ВВП. Мировая экономика сократится на 3%

Объем ВВП России в 2020 году уменьшится к предыдущему году на 5,5% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных котировок, говорится в новом докладе Международного валютного фонда. Мировая же экономика, по их оценкам, упадет в среднем на 3%.

При этом в январе организация ожидала годовой рост российской экономики на 1,9%. По мнению экспертов МВФ, ей удастся оправиться после замедления экономической активности и в 2021 году ускорение экономического роста составит 3,5%, вместо 2% в январском прогнозе.

Среди развитых экономик сильнее остальных, по расчетам МВФ, пострадают Италия и Испания — их ВВП сократится на 9,3% и 8% соответственно. Американская экономика потеряет 5,9% ВВП, несмотря на ожидание 2%-ного роста перед началом пандемии. Рост же покажут только Индия и Китай.

Прогнозную цену на нефть в 2020 году в МВФ понизили на 22 доллара — до 35,61 доллара за баррель. Она не вырастет выше 45 долларов за баррель до 2023 года, что уже на четверть ниже показателей 2019 года. Авторы доклада отмечают, что еще в январском отчете оценивали возможную роль коронавируса, однако не ожидали, что он приведет к худшей рецессии в мировой экономики со времен Великой депрессии.

В консалтинговой компании McKinsey в апреле оценивали падение российского ВВП в 2020 году в 3,8% (в худшем же сценарии оно может дойти до 10%). В Высшей школе экономики тогда же приводили консенсус-прогноз о снижении на 2%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 13 апреля в интервью РБК оценивал этот показатель в 3-5% и предупреждал о росте безработицы в три раза — с 2,5 до 8 миллионов человек к концу года (по оценкам МВФ, она увеличится незначительно — до 4,9% против 4,6%, зафиксированных в конце прошлого года). Кудрин также называл недостаточным объем экономической помощи в России и предлагал увеличить его в несколько раз до 7% ВВП (правительство же зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 триллиона рублей — около 1,3% ВВП).