В Дагестане против арестованного журналиста «Черновика» возбудили новое уголовное дело

СК по республике Дагестан возбудил новое уголовное дело в отношении редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Журналиста, с прошлого июня находящегося под арестом по делу о финансировании терроризма, обвинили в участии в экстремистской организации, сообщили источники ТАСС и Интерфакса. Информацию «Новой газете» подтвердил его адвокат Арсен Шабанов.

По версии следствия, Гаджиев вместе с еще двумя фигурантами его первого дела и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (известен как Абу Умар Саситлинский) с 2009 года участвовал в деятельности организаций «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» и «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» (обе признаны судом террористическими и запрещены в России).

В постановлении о возбуждении дела, в частности, говорится о том, что Ахмеднабиев построил в селе Новосаситли к северу от Хасавюрта детскую школу для хафизов, а также создавал благотворительные фонды, собранные через которые деньги шли на финансирование терроризма. При этом роль Гаджиева там не прописана, отметил Шабанов. «Экстремистская» статья же была выбрана, поскольку ее аналог для «террористов» появился в УК только в 2013 году, объяснил он.

В рамках первого дела Гаджиеву вменяют то, что он опубликовал в «Черновике» интервью с Саситлинским о его благотворительном фонде «Ансар». Фонд тогда организовывал сборы для сирийских беженцев, в котором принимало участие даже духовенство соборной мечети Махачкалы.

С помощью текстов Гаджиева, по версии Следственного комитета, удалось собрать не менее 6 миллионов рублей, а в дальнейшем фонд переводил деньги запрещенному в России «Исламскому государству». Гаджиев отрицает вину; другие фигуранты дела, по которому проходит журналист, рассказывали о пытках.