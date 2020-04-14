СБУ сообщила о задержании генерала, подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке терактов.

Бывшего заместителя командира Центра специальных операций спецслужбы называют многолетним агентом ФСБ: по данным СБУ, он был сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1-службы ФСБ. Как утверждают украинские силовики, Шайтанов причастен к покушению на чеченского добровольца Адама Осмаева, передавал российской стороне информацию об отдельных тайных операциях на Донбассе и планировал устроить теракты на территории Украины, подбирая исполнителей из числа бывших бойцов спецподразделений. За это ФСБ якобы обещала ему 200 тысяч долларов и российское гражданство.

«К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции достоинства, который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», — заключил глава СБУ Иван Баканов.

Предполагается, что в ближайшее время Шайтанову предъявят обвинения в государственной измене (статья 111 Уголовного кодекса) и подготовке террористического акта (статья 258 УК).