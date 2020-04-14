Google Play из-за низких оценок удалил приложение для выдачи QR-кодов в Нижегородской области

Магазин приложений для смартфонов Google Play из-за низких оценок удалил приложение с порталом госуслуг правительства Нижегородской области. На это обратили внимание блогер Михаил Рубинштейн и местное издание NN.ru. Из-за вспышки коронавируса оно выдавало QR-коды с пропусками и отслеживало перемещение жителей.

Приложение недоступно в поиске мобильной версии магазина, а по переходу по ссылке с сайта нижегородского правительства говорится, что «файл не найден», убедился корреспондент «Новой».

Появившуюся в конце марта версию для iOS по-прежнему можно скачать. Там средняя оценка приложения составляет 3,0: пользователи ставят ему или пять, или одну звезду. Помимо нарушения гражданских прав, пользователи также часто жаловались в отзывах на то, что им при регистрации не приходят смс с кодами авторизации и что приложение вылетает.

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Разработку приложения для портала госуслуг начали еще осенью, однако из-за борьбы с коронавирусом опубликовали раньше с новыми функциями, рассказывали NN.ru его авторы. Они настаивали, что это не «приложение для слежки», хотя в нем и есть функция отслеживания по GPS. Губернатор области обещал пользователям приложения за соблюдение полной самоизоляции начислять «доброрубли». За нарушение самоизоляции в регионе составили протоколы в отношении уже больше ста человек.

Ранее зимой, как напоминает NN.ru, школьники из Уханя добились удаления из AppStore приложения для дистанционной учебы от AliBaba, массово поставив ему низкие оценки и плохие отзывы. В Москве вскоре после публикации низкие оценки получило приложение на Android для отслеживания перемещений людей на карантине по коронавирусу.