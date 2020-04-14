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Заражено — 1 930 805 (в РФ — 21 102), смертей — 120 069. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

«Коммерсант» узнал о первых заражениях COVID-19 среди российских военнослужащих

Общество

 

Среди личного состава российской армии к 30 марта коронавирусом были заражены трое военнослужащих. Такие данные правительству в конце месяца предоставило само Минобороны, утверждает источник газеты «Коммерсант». В последней опубликованной сводке газеты ВС «Красная звезда» от 3 апреля говорилось, что заражений там нет.

В отчете Минобороны речь шла о полковнике, который лечился в Коммунарке, мичмане Северного флота и неком прапорщике 1994 года рождения, лечившемся на дому. С ними в общей сложности контактировали более 130 военнослужащих, однако ни у кого из них симптомов нового заболевания не было, заверяли военные.

Несмотря на это, 30 марта президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. Вскоре в Минобороны уточнили, что до 20 мая срочников не будут отправлять к местам службы. В Генштабе также говорили, что не будут отправлять в армию этой весной старшеклассников, подлежащих призыву.

13 апреля в ходе транслировавшегося совещания с правительством Путин допускал скорое использование «возможностей» и «резервов» Минобороны. По данным «Ъ», в военно-медицинских организациях уже развернули почти пять тысяч инфекционных коек, почти две тысячи из которых в 11 военных госпиталях можно будет открыть «в течение четырех часов». Там также начали формировать семь мобильных госпиталей по сто коек.

Теги:
военнослужащие, армия, коронавирус, va
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