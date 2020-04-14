В Калининграде наркополицейских заподозрили в подбросе амфетамина для улучшения показателей

В Калининграде Следственный комитет возбудил дело в отношении неустановленных сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД на транспорте. Их подозревают в том, что они зимой подбросили местному жителю амфетамин в «крупном размере».

Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», в январе наркополицейские искали человека, за счет которого можно было увеличить раскрываемость дел, и 23 января по совету знакомого подбросили больше грамма амфетамина 22-летнему мужчине. На него в свою очередь завели дело о незаконном хранении веществ.

После жалобы мужчины в надзорные органы в отношении полицейских завели дело о превышении полномочий, а также — как и в отношении их знакомого, к которому они обращались за помощью, — о сбыте наркотиков группой лиц. В отвечающем за Калининградскую область Западном линейном управлении МВД на транспорте, к которому относились полицейские, начали служебную проверку по этому поводу.

В отношении сотрудников этого управления уже проходили расследования о возможном подбросе наркотиков. Так, в 2017 году трех полицейских поместили под домашний арест по обвинению в том, что они заставили задержанного положить себе в карман 0,688 грамм опиоидного анальгетика карфентанила и задержали его в последствии при понятых. О решении по делу не сообщалось.