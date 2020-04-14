В Москве аннулируют около 900 тысяч пропусков для поездок из-за некорректных или ложных данных

В Москве за последние сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков для поездок на личном или общественном транспорте, при этом около 900 тысяч пропусков решили аннулировать. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, аннулированы будут пропуска с некорректными или недостоверными данными. К таким относятся, например, нулевые и неверные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН и написания фамилий с цифрами.

В столичной мэрии призывают горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай». Лысенко также напомнил, что за указание недостоверной информации при попытке получить пропуск может грозить административная ответственность.

Накануне в мэрии отмечали, что неверно оформленными оказались 90% заявок по смс, поступающих на короткий номер 7377. Некоторые жители столицы отправляют сообщения со свободным текстом — например, «дайте мне пропуск».

Лысенко ранее он уточнял, что штрафы за поездки без пропусков или различные нарушения с их использованием составят от одной до 40 тысяч рублей. После составления заявки на пропуск власти могут проверить достоверность указанной информации, предупреждали в мэрии. В частности, он могут выяснить возможность работы заявителя в указанной организации, существует ли такой ИНН, работает ли этот сотрудник.

Проверять цифровые пропуска в Москве начнут с 15 апреля. Они необходимы для любого передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Ходить пешком пока можно без пропуска.