Автоинспекторы с 15 апреля будут останавливать всех водителей на въезде в Москву

Сотрудники Госавтоинспекции на въездах в Москву с 15 апреля будут проверять пропуска у всех водителей и пассажиров, которые едут в столицу, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Там уже выставили наряды спецназа ОМОНа Росгвардии.

Проверки на всех 160 въездах в город начались накануне и привели к многочисленным заторам: открытыми для въезда на большинстве магистралей оставили только две-три полосы, а проехать разрешали только автомобилям, зарегистрированным в Москве и Мособласти, при наличии безотлагательной причины.

14 апреля машины из Московского региона не останавливали, о причинах поездки же спрашивали только водителей иногородных автомобилей, из-за чего пробок почти не было, отмечает ТАСС. В московском ГИБДД допускали, что проверки пропусков с 15 апреля приведут к затруднениям в движении и внутри города.