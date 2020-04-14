«Левада-центр»: около 40% россиян считают, что Путин отстаивает интересы олигархов и крупных бизнесменов

38% россиян считают, что президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, следует из результатов опроса «Левада-центра».

Еще 37% респондентов уверены, что Путин отстаивает интересы работников спецслужб, армии и МВД. По этому показателю олигархи обошли силовиков впервые с 2000 года: еще в октябре 2017 года это соотношение было 41 на 31% в пользу последних.

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, а 18% думают, что он заботится о нуждах среднего класса. 16% верят, что Путин заботится о простых людях. Только 9% россиян ответили, что глава государства работает на благо всех без исключения.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков в беседе с «Ведомостями» объяснил, что мнение о выражении Путиным интересов крупного бизнеса связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля. «Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированным слоям населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи», — уточнил он.

Кроме того, социологи задавали респондентам вопросы об их отношении к Путину. Больше половины участников опроса рассказали, что чувствуют к нему симпатию или не могут сказать о нем ничего плохого. О своей антипатии по отношению к Путину сообщили 5% опрошенных, еще 3% заявили об отвращении.