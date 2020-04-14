В Москве почти на сто магазинов составили протоколы за отсутствие разметки для покупателей

В Москве составили протоколы на 92 магазина, которые не сделали специальную разметку, помогающую людям соблюдать дистанцию, сообщили РИАМО в департаменте торговли мэрии. При этом еще в конце прошлой недели, 12 апреля, там говорили только о 18 протоколах в отношении торговых точек.

Общая сумма штрафов может дойти до 12,5 миллионов рублей, однако окончательную сумму будет определять суд, отметил глава департамента Алексей Немерюк. По его словам, отсутствие разметки может быть основанием «не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса» (КоАП допускает временную остановку бизнеса).

Соблюдать социальную дистанцию в общественных местах по всей стране в начале апреля предписала глава Роспотребнадзора, в Москве она составляет полтора метра. За пренебрежение ею московскими властями были введены штрафы до 5 тысяч рублей для простых жителей города и до 500 тысяч для юрлиц. В мэрии говорили, что за нарушение самоизоляции за прошедшие выходные выписали 5 тысяч протоколов на москвичей. К настоящему моменту уже были оштрафованы около 20 человек.