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Заражено — 1 930 805 (в РФ — 21 102), смертей — 120 069. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 20 тысяч
В России за последние сутки медики выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 21 тысячи человек, инфекцию выявили в 82 регионах. За сутки 22 пациента с COVID-19 скончались, всего в стране зафиксировано 170 летальных исходов.
Большинство новых случаев инфицирования медики опять зарегистрировали в Москве: суточный прирост составил 1489 человек, большинство из них младше 65 лет. Общее число заразившихся в столице превысило 13 тысяч. По словам заммэра Анастасии Раковой, за последние сутки от коронавирусной инфекции излечились 179 жителей столицы, всего более тысячи москвичей смогли справиться с болезнью.
На втором месте по количеству заболевших — Подмосковье, где коронавирус выявили у 460 новых пациентов, на третьем — Санкт-Петербург с еще 121 заразившимся. Следом идут республика Коми и Нижегородская область, где медики зарегистрировали 97 и 68 случаев COVID-19 соответсвенно.
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