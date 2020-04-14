В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 20 тысяч

В России за последние сутки медики выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 21 тысячи человек, инфекцию выявили в 82 регионах. За сутки 22 пациента с COVID-19 скончались, всего в стране зафиксировано 170 летальных исходов.

Большинство новых случаев инфицирования медики опять зарегистрировали в Москве: суточный прирост составил 1489 человек, большинство из них младше 65 лет. Общее число заразившихся в столице превысило 13 тысяч. По словам заммэра Анастасии Раковой, за последние сутки от коронавирусной инфекции излечились 179 жителей столицы, всего более тысячи москвичей смогли справиться с болезнью.

На втором месте по количеству заболевших — Подмосковье, где коронавирус выявили у 460 новых пациентов, на третьем — Санкт-Петербург с еще 121 заразившимся. Следом идут республика Коми и Нижегородская область, где медики зарегистрировали 97 и 68 случаев COVID-19 соответсвенно.