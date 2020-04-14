В московском метро временно закрыли некоторые вестибюли на 20 станциях

С 14 апреля в московском метро будут временно закрыты некоторые вестибюли на 20 станциях с минимальной нагрузкой, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Сами станции при этом продолжают работать. Вход и выход из них будет осуществляться через соседние открытые вестибюли. В пресс-службе уточнили, что раньше через вестибюли станций «Черкизовская» и «Площадь Гагарина» МЦК ежедневно проходили больше 1300 человек, а теперь — меньше 200. Через вестибюль «Пионерской» вместо 2670 человек в день стали проходить менее 350.

В частности, с 5:30 утра уже закрыты некоторые выходы в вестибюлях станций «Косино», «Выставочная», «Румянцево», «Спартак», «Кунцевская», «ЦСКА», «Пятницкое шоссе», «Мичуринский проспект», «Савеловская», «Филевский парк» и других.

С 30 марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Столичные власти отменили льготный проезд в общественном транспорте для студентов и людей старше 65 лет. По данным московского дептранса, загруженность метро уже упала больше чем на 80%.