Более 30 сотрудников Большого театра заразились COVID-19

Коронавирусную инфекцию выявили у 34 сотрудников Большого театра, которые готовили концерт на Исторической сцене. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

«У них не было температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин», — рассказал гендиректор Большого.

Речь идет о группе организаторов концерта в поддержку участников акции «Мы вместе», который состоялся в субботу. За два дня до мероприятия все службы театра сдали анализы на коронавирус. Урин подчеркнул, что таким образом во время концерта никто заразиться не мог.

Само мероприятие прошло без зрителей, его транслировали в прямом эфире. Концерт, на котором выступили альтист Юрий Башмет, пианист Николай Луганский, артист Евгений Миронов и другие, посвятили медикам, волонтерам, учителям, водителям общественного транспорта и продавцам, которы продолжают работать несмотря на угрозу заражения.