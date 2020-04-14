К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском по уголовному делу о фейке про коронавирус

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — написал Воронцов.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников позже уточнил «Новой газете», что следственные действия связаны с уголовным делом о распространении ложной информации о коронавирусе (ст. 207.1 УК), которое возбудили в ГСУ СК по Петербургу.

Дело возбуждено по факту распространения информации, а не в отношении кого-либо, отмечает Прянишников. По версии следствия, 2 апреля пользователь Владимир Воронцов опубликовал в паблике во «ВКонтакте» пост о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. В СК утверждают, что подтвержденных случаев заражения в институте нет.

На прошлой неделе телеканал RT рассказал об административном деле за фейки про коронавирус против Воронцова. Сам он говорил, что не знал о деле, а пост во «ВКонтакте», который, по утверждению телеканала, вызвал претензии правоохранителей, был удален администрацией соцсети.

После этого адвокат «Правозащиты открытки» Анастасия Буракова приезжала в управление МВД, чтобы ознакомиться с делом против Воронцова. По ее словам, у полицейских о нем так же не было никакй информации.