В Приморье начали следить за нарушителями режима самоизоляции с помощью дронов

Власти Приморья начали следить за соблюдением режима самоизоляции с помощью беспилотников. О нововведениях рассказала пресс-служба правительства края на официальной странице в инстаграме.

«В Приморье запрещены любые массовые мероприятия. На проверку соблюдения этого требования в крупных городах края вылетают квадрокоптеры», — сообщает пресс-служба.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека с таким диагнозом скончались. Всего в России уже более 18 тысяч заболевших COVID-19.

В Приморском крае, как и во многих других регионах, действует режим всеобщей самоизоляции для профилактики распространения ранее неизвестной болезни: власти рекомендовали жителями без крайней необходимости не покидать свои дома.