онлайн
Заражено — 1 925 224 (в РФ — 18 328), смертей — 119 702. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Что произошло за ночь 14 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Им было от 29 до 80 лет, у самой молодой из них был синдром Дауна. Из-за роста числа больных с COVID-19 в столичном Депздраве уже прогнозируют дефицит коек в больницах в ближайшие 2-3 недели.
- Почти 40% россиян считают, что президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, следует из результатов опроса «Левада-центра». По мнению 28% респондентов, он работает на благо чиновников. Еще 18% опрошенных уверены, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% говорят об отстаивании интересов простых людей.
- В Приморье соблюдение режима самоизоляции начали контролировать с помощью дронов. В краевом правительстве напомнили, что в регионе запрещены любые массовые мероприятия и предупредили, что для проверки соблюдения этого правила в крупных городах вылетают квадрокоптеры.
- В Подмосковье абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо электронных пропусков. После отправки смс на номер 0250 для перемещения по региону они автоматически получали справочно-информационно-развлекательную услугу, за каждое сообщения с абонентов списывали 30 рублей. В «Мегафоне» объяснили, что номер еще утром 13 апреля был привязан к другому сервису, а в компании не получали запросов от областного правительства
- В московском метро временно закроют вестибюли 20 станций. Из-за низкой нагрузки с 14 апреля будут закрыты некоторые входы и выходы наименее востребованных станций, но сами они продолжат работать.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником